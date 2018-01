Lūdz palīdzēt Ludzas žurnālistei, kurai nodedzināta māja; vai kontrabandistu atriebība?

Kā iepriekš ziņots, ugunsnelaime nopostījusi laikraksta "Ludzas Zeme" korespondentes Anitas Daukštes dzimtās mājas. Aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu saistībā ar žurnālistes publikācijām. Tiek vākti ziedojumi žurnalistes atbalstam.

No publikācijām, kas atmasko, iespējams, noziedzniekus amatos, laikraksta Ludzas Zeme žurnāliste Anita neatsakās, bet pieņem izaicinājumu un pat gatava 2001. gadā nošautā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Ludzas pārvaldes priekšnieka Vjačeslava Liscova liktenim, jo sajutusi lielu tautas atbalstu un mudinājumu nepadoties, vēsta portāls pietiek.com.

11. janvārī plkst. 11.15 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Lūznavas pagastu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju ar atklātu liesmu dega dzīvojamās mājas jumts. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg vienstāvu dzīvojamā māja 110m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas tika evakuēts viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 14.33.

Kas aiz tās stāv, Ludzas Zeme jau rakstīja. Šī ir Anitas Daukštes ģimenes māja. Anitai ir pamatotas aizdomas, ka dedzināšana ir tīša un zīmīga. Tā saistīta ar viņas rakstītajiem materiāliem, kuros viņa vēršas un atmasko kontrabandu. Jāatgādina, ka šobrīd pret Anitu kriminālā kārtā tiesājas it kā par neslavas celšanu Ludzas kriminālpolicijas priekšnieks D. Žulins un Rēzeknes prokurore N. Groma. Plus, krimināllieta safabricēta pret mani, galveno redaktori L. Linužu: it kā aizskartās advokātes civilvīrs arī cieši saistīts ar kontrabandu, bet pati advokāte dzīvo vislepnākajā mājā Kārsavas novadā.

Šobrīd ar Ludzas Zemi civilkārtā tiesājas arī Valsts policija, kura prasa atsaukt it kā nepatiesās ziņas par D. Žilinu. Un visbeidzot - ar Ludzas Zemi tiesājas kāda izdevniecība par raksta, kas skar kontrabandu un kur figurē Silkāns un Kononovs un prokurore Groma, pārpublicēšanu. Vai nav interesanta likumsakarība - pieci procesi un visi cieši saistīti ar kontrabandu un kontrabanditiem un viņu radiniekiem.

Ludzas Zemes nedienas sākās pēc atklātas intervijas ar kontrabandistu Kononovu publicēšanas. Tajā viņš nosauca kontrabandistu vārdus un uzvārdus un tos, kas viņus piesedz. Vēl Ludzas Zemei cita starpā ir tiesas process ar Rēzeknes mēru Bartaševiču, pie kura draudzīgā vizītē ar aicinājumu pastiprināti apkarot Ludzas Zemi bija devies izbijušais Ludzas oligarhs J.L. Kā Ludzas Zemi informē avoti, mafijai ir skaidrs plāns nomocīt žurnālistus ar tiesas procesiem un panākt, ka par nopietnām tēmām viņi vairs neraksta.

„Par Žulinu rakstīju sakarā ar kādu jaunieti, kuru policisti, kā esmu uzzinājusi, ir izkropļojuši. Turklāt man ir pārliecība, ka šis cilvēks saistīts ar noziedzniekiem. Domāju, ka pašiem Ludzas policistiem un advokātiem par to noteikti ir kas zināms, bet runās viņi tikai tad, ja būs pārliecināti, ka beidzot viņu augstos plauktos kāds pārstās piesegt.