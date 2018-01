Karsta diskusija: Twitter apspriež marihuānas legalizāciju Latvijā

Jurģis Liepnieks, kas aktīvi iestājas par marihuānas legalizāciju Latvijā, mikroblogošanas vietnē Twitter atkal, tā teikt, pacēlis šo jautājumu.

Šoreiz viņš kā piemēru min situāciju Kalifornijā, kurā legalizēta marihuāna.

„Kopš vakar notikušās marihuānas legalizēšanas, Kalifornijas štats plāno iekasēt nodokļos papildus vienu miljardu dolāru gadā. Vienu miljardu!!!” raksta Liepnieks.

Starp Twitter lietotājiem sākās pamatīga diskusija - daļai šķiet, ka narkotikas ir ļaunums, savukārt vēl daļa pauda, ka marihuānu nevajadzētu jaukt ar narkotikām.

Kāds lietotājs pauda viedokli, ka marihuānas legalizēšāna tomēr nebūtu slikti.

„Bet tāpat uzskatāt, ka legalizēt un kontrolēt marihuānas apriti, nosakot apjoma un vecuma ierobežojumu, tirgojot to tikai, piemēram, aptiekās, ir sliktāk nekā atstāt to kriminālo grupējumu rokās, kuri peļņas dēļ pārdos to kaut bērnam, pareizi? ” vaicā Nauris.

Tomēr vairums cilvēku, kas iesaistījās diskusijā ar Liepnieku, tomēr uzskata, ka Latvijā marihuāna nav jālegalizē, pat nesktoties uz potenciālajiem ienākumiem.

„Latvijai to taču nevajag. Turpināsim kā ierasts - eksportēsim šprotes eļļā, koksni un pacelsim akcīzi degvielai un alkoholam,” raksta Ģirts Birziņš.

„Un ja vēl acu un plaušu klīnikas blakus atvērs tieši marihuānai specifisku bojājumu ārstēšanai, nauda plūdīs straumēm,” piebilst Ieva Zagante.

Jāpiebilst, ka Liepnieks arī iepriekš ir paudis atbalstu marihuānas legalizācijai Latvijā.