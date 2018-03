Pārdomas par mediķu darbu, braucot "atrajos" uz slimnīcu

Jānis Ošenieks facebook dalās savās pārdomās par mediķu darbu un atziņām, kas radušās, braucot ar "ātrajiem" uz slimnīcu.

"Pārdomas... Tā nu sanāca ka nesen pirmo reizi dzīvē mani transportèja ar ātrajiem uz Liepāju, ceļojums likās 10 minūšu garš. Šajā laikā paspēju pārdomāt un aizdomāties līdz daudzām lietām, tā sajūta, kad tevi piesien pie nestuvēm un stumda pa gaiteņiem, līdz esi laukā un redzi zvaigznes, tad tevi iestumj mašīnā, kura no sākuma gandrīzvai atgādina lidmašīnu līdz acīs neiekrīt tur visādi aparāti un pa rāciju sadzirdi dispečeru.

Manas domas aizklejoja gan līdz NMP darbiniekiem, viņu ikdienu, gan tiem kas uz tādām pat nestuvēm cīnījušies par savu dzīvību turpat mašīnā..

Dzīvojot savā ikdienas rutīnā, mēs daudzi pat nenojaušam par to, kas notiek katru dienu citu dzīvēs, ar ko vien cilvēkiem nenākas saskarties. Uz šī fona visas manas likstas un nebūšanas pēkšņi šķita nebūtiskas. Latvijā medicīnas darbinieki saņem neadekvātu atalgojumu par to, ko viņi dara, daudzkārt mēs sūkstamies un esam ar visu neapmierināti, taču tanī pat laikā mums vajadzētu aizdomāties mazliet uz priekšu un iekāpt otrā kurpēs.

No rīta mani laipni apkalpo tā pati medmāsa, kura ir noskrējusi visu nakti pie dažādiem vadošiem pacientiem, to es zinu, jo pašam ir caurs miegs un naktī viss ir labi dzirdams. Medmāsiņas sejā ir manāms nogurums, taču ne brīdi attieksme nemainās, tā ir laba un silta, man ir bail minēt, cik stundu personālam ir jānostrādā vienā maiņā un jānotur sevi.

Pārbraucot aizdomājos, cik gan cilvēku zaudējuši dzīvību uz tām pašām nestuvēm, tanī pat auto.. Ar ko tik darbiniekiem nav nācies saskarties šādos pārbraucienos. Strādājot garās maiņas, tie noteikti dodas saguruši mājās pie savām ģimenēm, bērniem.. Es varu tikai apbrīnot šos cilvēkus. Medmāsas, šoferi un dakteri ir vieni no tiem, kas ziedo savas dzīves citu labā ik dienu. Es tikai vēlos, lai Jūs šad tad aizdomājieties par dzīvi, daudzas lietas notiek mums nezinot, iespējams šīs liks jums uz jūsu problēmām paskatīties citā gaismā. Vēlos publiski pateikties visam SMC un Liepājas slimnīcas iesaistītajām personālam par to, ko viņi dara. Mans gadījums gan nav no tiem sliktākajiem, bet paldies par to, ka esat un darāt to ko darāt."