Saimniekšova zvaigzne publicē ērmīgu fotogrāfiju

Gadu ar humora devu sācis šova "Saimnieks meklē sievu" trešās sezonas spīdeklis Jānis Šmits. Puisis sociālajos tīklos publicējis amizantu foto, kurā viņa seju klāj īpatnēja maska, raksta "skaties.lv".

”Feeling sexy” jeb ”Jūtos seksīgs” - šādu paziņojumu, kas papildināts ar ērmotu foto, sociālajos tīklos ievietojis Jānis, kurš ”Saimnieks meklē sievu” fanu atmiņā palicis kā attapīgs jauns saimnieks, kurš ātri vien iekaroja visu ciemos atbraukušo meiteņu sirdis.

Draugi un šova skatītāji jau apbēruši humora pilno attēlu ar ”patīk” un sirsniņām un izteikuši uzslavas saimnieka dailei.

Jānis no Burtnieku novada ir viens no ”Saimnieks meklē sievu” skatītāju iemīļotākajiem saimniekiem. Viņš ir no tiem, kuram šovā paveicās atrast īsto - dzīvi pēc šova izvēlējās saistīt ar simpātisko tumšmati Daigu, kuru gan izvēles dienā atstāja otrajā vietā. Abu mīlestība jau svētīta ar meitiņu Paulu.

Savus fanus pāris ik pa brīdim iepriecina ar mīlestības pilniem foto, kas apliecina - abu siltās jūtas vienam pret otru tikai turpina augt augumā.

Avots: skaties.lv