Latvietis Tenerifē nāvējoši notriec mazu puisēnu un aizbēg

Pagājušajā nedēļā Tenerifē, Adeje pilsētā tika notriekts un dzīvību zaudēja 9 gadus vecais Kārters Karsons no Ziemeļīrijas, atsaucoties uz laikrakstu "The Irish Sun" vēsta "Baltic-Ireland.ie".

Policijai pastāv aizdomas, ka zēnu notriekusi automašīna, kuru vadījis Latvijas valstspiederīgais.

Puisēns Kanāriju salās bija ieradies kopā ar savu tēvu un viņa partneri. Bērnu notrieca brīdī, kad viņš iznāca ārā no tirdzniecības centra. Viņš tika nogādāts slimnīcā, taču pēc 24 stundām mira no gūtajiem ievainojumiem.

Izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka notikuma vietā manīta automašīna "Alfa Romeo", kura pēc uzbraukšanas zēnam no notikuma vietas aizbrauca. Auto vēlāk tika atrasts pamests vairākus kilometrus no notikuma vietas, bet policija atklājusi, ka tā pirms kāda laika norakstīta un pēdējais īpašnieks to pārdevis par 450 €.

Policija aizturējusi divus 39 un 32 gadus vecus vīriešus no Latvijas, kuri, kā tiek uzskatīts, atradās automašīnā incidenta brīdī. Likumsargi ziņo, ka vecākais vīrietis strādā Tenerifē celtniecībā, bet jaunākais salā ieradies tikai pirms dažām dienām, vēsta portāls. Nevienam no viņiem nav ar iepriekšēju sodāmību.

"Alfa Romeo" vadītājs bijis 39 gadus vecais Latvijas valsts piederīgais, kurš turēts aizdomās par aizbraukšanu no notikuma vietas un neuzmanīgu braukšanu, bet pasažieris - par krimināla nodarījuma slēpšanu un notikuma vietas pamešanu. Abi vīrieši atteikušies sniegt jebkādus paskaidrojumus.

Ierosināta krimināllieta un izmeklēšana turpinās.

Lai sniegtu atbalstu cietušā zēna ģimenei, interneta mājas lapā www.justgiving.com tiek vākti ziedojumi. Šobrīd saziedoti jau vairāk kā 13 tūkstoši bitu mārciņu, vēsta Baltic-Ireland.ie.







Avots: baltic-ireland.ie