Uzmanies! Stāvlaukumā Rīgā aizdomīgi vīrieši uzplijas citiem šoferiem

Kāds autovadītājs novērojis aizdomīgu situāciju pie lielveikala Rīgā. Redzētais liek domāt, ka kāds grupējums varētu censties apkrāpt vai apzagt garāmgājējus un citus autovadītājus.

"Uzmanieties!!! Šodien pie veikala DEPO, Krasta ielā, novēroju draudzīgo dienvidu tautu salidojumu ar piecām automašīnām.

Vēl nevaru saprast, kāda ir īsti shēma, bet automašīnas gandrīz stundas garumā pārvietojās pa DEPO pārbāzto stāvlaukumu, tīšām veidojot sastrēgumus, nosprostojot automašīnu izbraukšanu utt.

Pieļauju ka viena no shēmām varētu būt tīšas sadursmes izraisīšana un zādzības izdarīšana no iesaistītās automašīnas. Viens no auto kā radīts tam, "Opel Astra A" uz slovāku numuriem. Pārējie autiņi; divi "WV Passat B5" ar lietuviešu numuriem, "Opel Zafira B" ar lietuviešu numuriem, "Mercedess Benz Eklase W211" kuzavs ar latviešu numuriem, "Opel Astra A" ar slovāku numuriem. Kungi no MB uzrunāja arī mani, ar lūgumu palīdzēt viesiem no it kā Ungārijas atrast ceļu uz lidostu," raksta aculiecinieks.