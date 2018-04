Pamatīga krāpniecība! Firma izvairās seniorei atgriezt naudu

Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

”Jauna tehnoloģija no Taivānas sagrauj dzirdes aparātu tirgu!” – reklāmu ar šādu pārdrošu saukli laikrakstā janvārī uzgāja Daces kundze no Cēsīm. Viņu iekārdināja milzu atlaide - no 230 uz 69 eiro. Izrādījās, ka ierīce ir nelietojama, bet samaksāto naudu vairs seniore nespēj atgūt, vēsta raidījums "Bez Tabu".