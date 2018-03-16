Aculiecinieks Jūrmalā pieķer "pseidoinvalīdu"

Portāls nra.lv 0:30
 
Ivars Baltrums
Aculiecinieks Ivars portālam nra.lv nosūtīja fotogrāfijas ar viņa saukto "pseidoinvalīdu" - autovadītāju, kurš auto nolicis invalīdiem paredzētā autostāvvietā.

Fotogrāfijas esot iemūžinātas 2018.gada 15.februāriī plkst.20.27 pie "Rimi Lielupe" Jūrmalā.

 

Komentē 1

 
Anonīms
 
Светлана Кадол

Тарифы за электpичество уже слишком высоки, но,к счастью, есть вариант как платить в двое меньше! Эту хитрость узнал из в статье опытного инженера-электрика abrevia.me/savingbox Поставил себе, месяц прошел,счет реально уменьшился, при том же потреблении!

Šodien, 2:03 Atbildēt
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