Aculiecinieks Jūrmalā pieķer "pseidoinvalīdu"

Fotogrāfijas esot iemūžinātas 2018.gada 15.februāriī plkst.20.27 pie "Rimi Lielupe" Jūrmalā.
Aculiecinieks Ivars portālam nra.lv nosūtīja fotogrāfijas ar viņa saukto "pseidoinvalīdu" - autovadītāju, kurš auto nolicis invalīdiem paredzētā autostāvvietā.
Тарифы за электpичество уже слишком высоки, но,к счастью, есть вариант как платить в двое меньше! Эту хитрость узнал из в статье опытного инженера-электрика abrevia.me/savingbox Поставил себе, месяц прошел,счет реально уменьшился, при том же потреблении!