Puisis tikai sasita ceļgalu; tagad 19 gadus vecais Dairis cīnās par dzīvību

Radi un draugi cenšas palīdzēt 19 gadus vecajam vidusskolniekam Dairim, kuram jācīnās ar smagu slimību.

"Tas sākās pirms četriem gadiem, kad Dairis dabūja nelielu ceļgala traumu basketbola spēlē.

Neliels sasitums, ceļgals bija nedaudz zils, nekas nopietns, pēc nedēļas varēs atkal skriet un lēkāt. Pēc aptuveni pēc mēneša viss likās ka ir sadzijis un viss ir kartība, bet sāpes atgriezās. Ceļgals sāka lēnām piepamt. Pēc ģimenes ārsta apmeklējuma un rentgena neko sliktu atrast nevarēja un pēc 3 reizes atrada nelielu izaugumu kas tika konstatēts kā rets kaulu audzējs.

Sākumā plāns bija veikt ceļgala operāciju un aizstāt to ar plastmasas ceļgalu. Ta nu lūk sākām ķīmijterapijas, lai palēninātu vēža augšanu un veiktu operāciju. Viss gāja labi, operācija noritēja veiksmīgi. Pēc operācijas sākā atkal mācīties staigāt un veikt vēl ķīmijterapijas, lai pārliecinātos, ka mēs esam atbrīvojušies no vēža.

Tad vienu nakti pēc pāris nedēļām plastmasas ceļgals izgāja no vietas, vārds sakot, no augštilba kaula kur bija ielīmēts. Pēc kārtējās rentgena parādīja, ka audzējs vēl atrodas kājā. Vienīgais risinājums, ko mēs varētu darīt, bija noņemt kāju, lai neturpinātu vēža izplatību pa ķermeni. Tā tas arī notika.

Gada laikā mēs lēnām atgriezāmies normālā dzīvē. Mēs domājām, ka esam uzvarējuši šo cīņu un mēs dzīvojām savu dzīvi tā, kā mēs to darījām pirms tam, it kā nekas nebūtu noticis. Tad pagājušajā nedēļā, 2018. gada 7. februārī, pēc regulāras pārbaudes audzējs tika atklāts vēderā netālu no plaušām mīkstajos audos," raksta Daira brālis Uģis, kurš izveidojis lapu, kur lūdz naudu brāļa ārstēšanai.



"Šobrīd ārstēsanās tiks sākta Latvijā, bet operācija būs javeic ārzemēs un papildisu tiek meklētas citas iespējas, lai nebūtu tik daudz ķīmijterapiju, jo Dairis jau ir saņēmis pietiekami daudz.

Pēc sarunas, ar ārstiem, kolēģiem, draugiem, atklājam medicinās centru - Hadassah Medical Center Izrealā. Kā arī bija iespēja parunāt ar vienu sievieti kura ārstējās šajā centrā ar līdzīgu slimību. Esam arī vērsušies kaimiņu valstī, Igaunijā pie ārstiem un iespējams, ja ieteiks mums labākus variantu, sāksim ārstēt tur.

Izveidoju šo lapu lai vērstos pēc palīdzības, lai doto Dairim to labāko un labāku ārstēšanu, kā arī labākas zāles. Ceru ka spēšu saņemt pietiekami daudz ziedojumu, lai spētu dot to labāko!" raksta Uģis.

Ziedot iespējams ŠEIT!