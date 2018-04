Lielveikals uzskaita, ka Lieldienās Latvijas iedzīvotāji apēduši 122 tūkstošus olu

Lieldienu gaidās un svētku dienās (29.03. - 2.04), nacionālā pārtikas mazumtirdzniecības tīkla ELVI pircēji nopirkuši gandrīz 122 tūkstošus olu. ELVI pārdošanas dati apstiprina - tradicionālo Lieldienu ēdienu - vārītas olas latvieši ēduši kopā ar majonēzi, jo dažu dienu laikā pārdots arī vairāk kā 4 tonnas majonēzes.

SIA "ELVI Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine stāsta: "Lieldienu galds, protams, nav iedomājams bez tradicionālā ēdiena - krāsotām olām, tādēļ Lieldienu gaidās strauji pieaudzis pārdoto olu daudzums. Pircēju vidū populārākās bijušas sprostos dētās M un L kategorijas olas, taču veikala apmeklētāji labprāt iegādājušies arī raibās paipalu oliņas, kas izceļas ar savu dekorativitāti."

"Gan iepriekšējo gadu pārdošanas rādītāji, gan šī gada pieredze ļauj secināt, ka latvieši Lieldienu olas vislabprātāk krāso dabīgos materiālos. Lai arī veikali katru gadu piedāvā iegādāties dažādas krāsvielas olu rotāšanai, to pārdošanas apjomi ir salīdzinoši nelieli - šogad nopirkts tikai mazliet vairāk kā 1000 iepakojumi olu krāsu," turpina L.Vārtukapteine. "Šo tendenci iepriekšējos gados apstiprināja arī olu pārdošanas rādītāji - gadu no gada pircēji arvien mazāk iegādājas no ārvalstīm importētās baltās olas, uz kurām labāk izceļas mākslīgo krāsvielu košie toņi. To vietā tiek pirktas Latvijas ražotāju piedāvātās brūnas vistu olas, kas arī, novārītas dabiskās krāsvielās, kļūst par tikpat košu svētku rotu."

Lieldienās pārdots arī ievērojams daudzums šokolādes olu un Lieldienu svinībām piemērotu saldumu - pircēji iegādājušies šokolādes zaķus, cāļus un citas saldumu figūriņas.