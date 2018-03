Liepājā kāds vīrietis teju vai uzspridzinājis deviņstāvu māju

Liepājā bijusi apdraudēta kāda deviņstāvu dzīvojamā māja un tās iedzīvotāji – kāds vīrietis to grasījies uzspridzināt, raksta portāls "liepajniekiem.lv".

Mājas iedzīvotājs stāsta, ka septītajā stāvā kādā dzīvoklī tiek veikts remonts. Dzīvoklis piederot vīrietim, kurš ir jūrnieks. Tas nolīdzis strādnieku, iemaksājis strādniekam naudu remontdarbu veikšanai un pats devies kārtējā reisā.

Pēc kaimiņa teiktā strādnieks visu naudu nodzēris, pēc kā mēģinājis remontējamajā dzīvoklī padarīt sev galu - mēģinājis pakārties. Kad tas nav izdevies, izurbis gāzes vadā caurumus un ņēmis kājas pār pleciem. Tā teikt, uzlaidīšu māju gaisā un saimnieks nezinās, ka naudu nodzēru un darbus nepaveicu. Taču piemirsis, ka savtīgi apdraud visu māju un tās iemītniekus.



Par laimi, gāzes smaku pamanījuši iedzīvotāji. Mājas vecākā pastāstīja, ka 1.februārī jau ap desmitiem no rīta viņai piezvanījusi sieviete, kura dzīvo sestā stāvā, un sūdzējusies, ka mājoklī jūtama gāzes smaka. Mājas vecākā teikusi, lai ziņo gāzes dienestam.

Ap vieniem dienā mājas vecākā saņēmusi atkārtotu zvanu no sestajā stāvā dzīvojošās - sieviete gāzes dienestu nav bijusi izsaukusi. “Kad uzskrēju sestajā stāvā un sieviete atvēra sava dzīvokļa durvis, gāzes smaka bija tik stipra, ka mani teju no kājām nogāza,” tā mājas vecākā: “Nekavējoties izsaucu gāzes dienesta pārstāvjus. Viņi, ieradušies pie mums, ar savu aparatūru konstatēja, ka gāzes smaka nāk no divistabu dzīvokļa ēkas septītajā stāvā - virs sievietes mājokļa.”

Tā kā septītā stāva dzīvoklim ir nopietnas metāla durvis, ko nav bijis iespējams atvērt, izsauktie ugunsdzēsēji glābēji pa autokāpnēm mājoklī iekļuvuši caur lodžiju un atvēruši durvis gāzes dienesta darbiniekiem un operatīvo dienestu speciālistiem.

Mājas vecākā stāsta: “Domājam, ka caurumi gāzes vadā izurbti ap pieciem no rīta, jo tad kaimiņi dzirdējuši troksni. Turklāt vīrietis bija ventilācijas šahtu aizbāzis ar lupatām.”

Nekavējoties visai mājai atslēgta gāzes piegāde. No deviņstāvu ēkas evakuēti visi iedzīvotāji.

Tāpat konstatēts, ka vīrietis ne tikai gāzes vadā nezināmu iemeslu dēļ caurumus izurbis, bet mēģinājis sev darīt arī galu: “Virtuvē no elektrības vadiem bija uztaisīta cilpa. Kāpēc vīrietis tā darījis, varam tikai minēt. Versijas ir dažādas. Piemēram, mēģinājis sev padarīt galu. Uzspridzināt dzīvokli, lai nebūtu pierādījumu, ka nav veicis remontu. Izskatījās, ka gāzes vadā izurbtos caurumus mēģinājis aiztaisīt, bet, kad tas nav izdevies, tad bēdzis.”

Mājas vecākā atviegloti nopūšas: “Labi, ka viss labi beidzās.” Viņa stāsta, ka liktenīgā dzīvokļa īpašnieks pēc notikušā bijis ieradies Liepājā: “Pēc negadījuma nomainīju viņa īpašumam atslēgas, tām vīrietis ieradās pakaļ. Īpašnieks bija šokā, jo nu viņam atkal nepieciešami līdzekļi, lai mājokli savestu kārtībā.” Policijā jūrniekam ieteikts ar pretenzijām pret remontstrādnieku vērsties tiesā.