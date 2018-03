Britu kompānija "Crown Jewels" par godu prinča Harija un Meganas Mārklas kāzām laidusi klajā neparastus suvenīrus - prezervatīvus, raksta "Page Six".

Prezervatīvi tiks laisti klajā ierobežotā daudzumā un to sauklis būšot "Your Prince will come".

Interesanti, ka prezervatīvs būs iepakots skaistā kastītē.

Atverot kastīti, sāks skanēt melodija - Lielbritānijas un ASV himna.