''Esam kā uz Marsa!'' Kāpēc Sočos uzsnidzis oranžs sniegs?

Krievijas kūrortpilsētā Sočos atpūtniekus pārsteidzis, kas neierasts - sniegs, kurš ir oranžā krāsā, ziņo CNN.

Izrādās, ka tam par iemeslu esot Sahāras tuksnesī notikusī smilšu vētra.

''Šodien slēpojam uz Marsa,'' priecājies kāds Soču atpūtnieks.

Smilšu vētra Ziemeļāfrikā bijusi tik iespaidīga, ka to varējis redzēt no NASA satelītiem kosmosā. Pat vairāk - spriežot pēc Eiropā iepūstā putekļu daudzuma, tā bijusi viena no stiprākajām Sahāras smilšu vētrām vispār.

Interesanti, ka Āfrikas putekļi iepūsti Krievija tik ļoti, ka Sočos uz slēpošanas kalniem to dēļ esot pat ierobežota redzamība...

