Breds Pits nolēmis atpūsties no sievietēm

Holivudas aktieris Breds Pits nolēmis uz gadu atteikties no intīmām attiecībām ar sievietēm, lai atgūtos no šķiršanās, raksta "The Sun".

Pits plāno vairāk pievērsties sportam, meditācijām, veselīgam dzīvesveidam un atteikties no alkohola. Jāpiebilst, ka tajā pašā laikā medijos parādās ziņas par Breda Pita jaunajiem romāniem ar aktrisēm un modelēm, piemēram, Sjennu Milleri.