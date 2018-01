Lietainā laika dēļ pie Gūtmaņalas izveidojies zemes noslīdenis

Turpinoties neierasti slapjiem laika apstākļiem, Siguldā jaunā gada pirmajās dienās izveidojies noslīdenis Gaujas senlejā – zemes virskārtas nobrukuma dēļ patlaban slēgta pastaigu taka pie Gūtmaņalas.

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas pārstāvis Mārtiņš Zīverts informē, ka noslīdenis šajā vietā izveidojies dabisku apstākļu dēļ, ņemot vērā lielo nokrišņu daudzumu. Noslīdeņa vietā nav notikuši ne kādi būvdarbi vai koku zāģēšana.



Posmā starp Krimuldas serpentīnu un Gūtmaņalu no nogāzes noslīdējusi augsnes virskārta, tai līdzi koki ar visām saknēm un līdz ar to ir bloķēta pastaigu taka, kā arī cietusi meliorācijas sistēma. Patlaban šajā vietā izvietoti norobežojumi un tiklīdz laika apstākļi to ļaus, plānots novākt kokus un zemi no takas.

Teritorijas sakopšanu pilnā apmērā gan varēs paveikt tikai pavasarī, piemērotākos klimatiskajos apstākļos.



Saskaņā ar sinoptiķu apkopotajiem datiem, pēdējie mēneši Latvijā bijuši slapjākie meteoroloģisko novērojumu vēsturē un ilgstošais lietus ietekmējis dabas procesus arī Gaujas Nacionālajā parkā.

Dabas aizsardzības pārvalde





Noslīdējumu un izskalojumu veidošanās dabā ir normāls process un ik gadu stāvajās Gaujas senlejas nogāzēs un sānu gravās notiek pārmaiņas zemes virskārtā



Kā lielākais jaunāko laiku noslīdenis jāmin nogruvums Turaidas pilskalnā 2002. gada februārī, kas nopietni apdraudēja 13. gadsimtā celto Turaidas pili.