Paskat, kāda "Plus size" modele pārstāvēs Latviju "Moscow Fashion Week"

Plus size modes virziens strauji iekaro modes industrijas pasauli, ar katru gadu ļaujot arvien lielākam skaitam sieviešu justies pārliecinošāk un skaistāk, neatkarīgi no stereotipiem, kas saistīti ar skaistuma standartiem. Arī Latvijā ir savas plus size zvaigznes! No 21. līdz 25. martam Moscow Fashion Week ietvaros mūsu valsti pirmo reizi pārstāvēs pazīstamā plus size modele Katerina Strogonova.

Savas karjeras laikā 32 gadus vecā Katerina ir veiksmīgi fotografējusies katalogiem, ne vienu reizi vien ir demonstrējusi apģērbu uz mēles un sadarbojusies ar pasaules slaveno zīmolu Max Mara (līnija Persona). Tagad divu bērnu māte un modele pārstāvēs Latviju Moscow Fashion Week skatēs, kur demonstrēs franču zīmola La Redoute un latviešu dizaineres Olgas Bērziņas radītos darbus, kā arī piedalīsies ikgadējā konkursā "Miss Krievija Plus Size 2018", kas notiks Maskavā marta beigās. Papildus modeles karjerai, Katerīna vada projektu VENERA, kas palīdz plus izmēra sievietēm iegūt pašapziņu un kļūt vēl pievilcīgākām. Modele dalijās ar viedokli par bodipozitīvās domāšanas kustības popularizēšanu un paskaidroja, kāpēc pasaulei vajadzīgi "miesīgāki" modeļi: "Mīliet mani tādu, kāda esmu! Personīgi es neatbalstu šādu bodipozitīva piekritēju formulējumu. Ja mēs runājam par patiešām korpulentām sievietēm, kas sver 150 kg, tad taču mēs saprotam, ka sirdī viņas vēlētos svērt daudz mazāk. Nedrīkst jaukt bodipozitīvu ar izlaidību. Ir jātiecas uz savu veselīgo svaru un izmēru. Bet tas nenozīmē, ka ar 170 cm augumu jums būtu jāsver 50 kg. Ir jābūt harmonijā ar sevi un vienkārši jātiecas, lai sasniegtu komfortablu un veselīgu svars. Dažiem tāpēc jāzaudē 20 kg, bet citiem pietiks ar 5-10 kg. Te nav runa par profesionālo sportu, bet tieši par veselību un mīlestību pret sevi." Tāpat Katerina ar gandarījumu saka, ka plus size virziena attīstībai jau ir pozitīvas tendences: piemēram, daudzi vadošie pasaules apģērbu ražotāji paplašina izmēru tabulas un sāk ražot apģērbus apaļīgām pircējām nevis kā atsevišķu līniju, bet gan iekļaujot tos standarta kolekcijā. "Kad mēs redzam ka apģērbu demonstrē sieviete ar figūru, kura ir līdzīga mūsu figūrai, mums vieglāk iztēloties šo apģērbu pašiem, vieglāk to asociēt ar sevi. Tāpēc es uzskatu, ka, lai nozare veiksmīgi darbotos, tai nepieciešami modeļi, kas pārsniedz 90-60-90 robežu un ierastās "modeļa" ķermeņa aprises." Tāpat Latvijas modele nodarbojas ar plus size modes šovu organizēšanu, atbalstot vietējos dizainerus un apģērbu ražotājus. Maskavas pasākumu ietvaros pēc aģentūras plussize.moscow dibinātājas Elenas Gračevas uzaicinājuma Katerina kļūs par pirmā Krievijas realitātes šova Supermodel Plus žūrijas locekli, kā arī piedalīsies Baltic Plus Size Fashion Week organizēšanā. Šogad tradicionālā izstāde notiks Rīgā, 26. aprīlī. Lai palīdzētu korpulentām sievietēm iegūt veselību, skaistumu un pārliecību par sevi, Katerina Strogonova jau otro gadu pēc kārtas vada Baltijas valstīs unikālu projektu VENERA, kas ietver sevī virkni pasākumu - ar sievietēm strādā profesionāla psihologu, treneru un uztura speciālistu komanda. Darbs notiek vieglāi un neformālā atmosfērā, kas nepieciešama, lai labāk uztvertu materiālu, kā arī uzturētu dalībnieču psiholoģisko un fizisko komfortu. Pēc Strogonovas domām, galvenais VENERA projekta mērķis ir radīt pamata atbalstu tām sievietēm, kurām tas ir tik ļoti nepieciešams - projekta ietvaros viņas iegūst ne tikai ticību sev un kļūst skaistākas, bet arī gūst pozitīvas enerģijas lādiņu un rod jaunus draugus.