Patvēruma meklētāji ierakstījuši Ziemassvētku dziesmu

Koris, kurš sastāv no 24 migrantiem, ierakstījuši kaverversiju Bila Vitersa Ziemassvētku dziesmai ''Lean On Me'', informē The Guardian.

Korī ir migranti, kas šobrīd mitinās Lielbritānijā. Tur ir cilvēki, kas Eiropā ieradušies no Zimbabves, Ugandas, Nigērijas, Bangladešas, Jamaikas un Kazahstānas. Dziesma ierakstīta, jo patvēruma meklētāji izsprieduši, ka Ziemassvētkos, vairāk kā jebkad, nepieciešams kopīgs vēstījums par vienotību. Bēgļi spriež, ka lai arī viņi parasti cenšas klusēt, šoreiz esot reize, kad viņi cer tapt sadzirdēti un pieņemti.