Pazudušās Līgas ģimene: Viņa ir nolaupīta!

Ģimene un vietējās varasiestādes Indijā joprojām meklē kopš 14. marta pazudušo Līgu Skromani. Izskanējušas vairākas versijas, kas ar jauno sievieti varējis būt noticis. Ģimene aizdomas, ka 33 gadus vecā sieviete ir nolaupīta, vēsta Baltic-irealnd.ie.

Māsas kopš 21.februāra uzturējās Dharmas Ajūrvēdas un dziedniecības centrā, kur Līgai bija plānots iziet sešu nedēļu ajūrvēdiskās ārstēšanas kursu saistībā ar posttraumatisko depresiju. Kad 14.martā no rīta pulksten 6:30 Ilze devās uz jogas nodarbību, māsa palika istabā, aizbildinoties ar galvassāpēm. Kad Ilze pēc stundas atgriezās no jogas, Līgas nekur nebija. Meklēšanas laikā izdevies noskaidrot, ka kāds rikšas vadītājs Līgu Skromani no rīta pēc viņas lūguma aizvedis uz Kovalamas pludmali, kur ap pulksten 11:30 viņu redzējuši divi liecinieki, bet vēlāk sievieti neviens nav redzējis.

"Mūsu vislielākās bažas ir par to, ka viņa pārāk uzticējās. Viņa varētu būt iekāpusi kādā automašīnā,” stāsta Līgas māsa. Neraugoties uz māsas depresiju un “iepriekšējo incidentu” vēsturi, Ilze ir pārliecināta, ka Līgai nav bijis nodoma kaut ko sev nodarīt. “Viņa ieradās Indijā, lai atveseļotos, nevis, lai pārtrauktu savu dzīvi,” norādīja pazudušās māsa.

Indijā ir ieradies arī pazudušās sievietes draugs, īrs Endrjū Džordans, kurš kopā ar draudzenes māsu izmisīgi turpina viņas meklēšanu. Vīrietis un arī Ilze uzskata, ka Līga ir pludmalē nolaupīta.

“Manuprāt, policija sākumā domāja, ka viņa pati atgriezīsies, jo gribēja tikai uz kādu laiku aiziet prom. Mums ir aizdomas par kaut ko citu. Mēs uzskatām, ka viņu ir nolaupījusi cilvēku grupa, kas neļauj viņai doties prom,” medijiem izklāsta Ilze.

Avots: baltic-ireland.ie