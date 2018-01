Klaipēdā pazudis 17 gadus vecs puisis; iespējams, atrodas Latvijā

Lietuvā pazudis 17 gadus vecs Lietuvas pilsonis Daniils Aleksanders Demiaškins Ignasio (Daniil Aleksander Demiaškin Ignacio). Pie Bezvests.lv pēc palīdzības vērsās pazudušā jaunieša tuvinieki. Pastāv iespēja, ka puisis var atrasties Latvijā.

No tuvinieku ir zināms, ka jaunietis, naktī uz 2018.gada 10.janvāri, starplaikā starp vieniem naktī un septiņiem no rīta, ir izgājis no savas mājas Klaipēdā un līdz šim brīdim nav atgriezies. Viņš nav arī devis tuviniekiem par sevi kādas ziņas.

PAZĪMES : augums aptuveni 176 cm, kalsnējas miesasbūves, melna matu krāsa.

Bija ģērbies tumši zilā ziemas jakā līdz ceļgaliem, ar kapuci (kapucei zvērādas apmale), haki krāsas biksēs, tumši zilā sporta jakā ar kapuci, uz jakas attēlots Norvēģijas karogs. Puisim kājās bija brūnas krāsas puszābaki. Iespējams viņam ir mugursoma ar NIKE firmas logotipu.

Visiem, kuri ir redzējuši Daniilu Aleksanderu vai, kam ir jebkāda informācija par jaunieša atrašanās vietu, zvanīt uz Bezvests.lv tālruņa numuru +371 22084084.