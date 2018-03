Uzņēmējs sašutis par VID "sirojumiem"; ar situāciju nesamierināsies

Mārtiņš vēlas brīdināt citus uzņēmējus sakarā ar kases aparātu pārbaudēm.

"Šādi Valsts ieņēmuma dienests (VID) demonstrē savu attieksmi pret Latvijas uzņēmējiem.

Pēc kases aparātu pārbaudes, izsniedz atpakaļ kases aparātus... miskastes maisā. Visus vienkārši saberot vienā lielā lielā melnā maisā...

Un tagad vēlos brīdināt visus mazumtirgotājus, kuri ir manā draugu lokā. Neskatoties uz publiskiem paziņojumiem no VID vadības puses, ka viņi ļaus strādāt uzņēmumiem ar esošajiem kases aparātiem, kamēr neviennozīmīgā situācija ar jauno kases aparātu marazmātisko reformu noskaidrosies, patiesība ir pavisam savādāka

Neticiet tam, ko VID vadība sludina medijos. Šobrīd VIDs jau ir bijis 5 mūsu tirdzniecības vietās, un brutāli izņem kases aparātus, un aizved uz pārbaudēm, kuras ilgst vismaz mēnesi. Sastādīts ir arī administratīo pārkāpumu protokols, un mēs tiksim sodīti. Sods būs zināms tuvāko 3 darba dienu laikā. Ienāk, atslēdz kases aparātus, paņem tos un aizbrauc...

Tie, kuri nezin, īsumā paskaidrošu. Šie, miskastes maisā redzamie, kases aparāti ir nopirkti legāli no lielākā kases aparātu ražotāja- CHD, tie visi ir izgājuši VID noteikto sertifikāciju, bet pēkšņi VIDs pārdomāja, un izdomāja, ka vairums no CHD kases aparātiem atņem sertifikāciju. Latvijā CHD aparātiem ir apmēram 70- 80% tirgus, līdz ar to šobrīd absolūts vairums uzņēmumu ir neziņā kā rīkoties. Šobrīd VID un CHD strīda rezultātā cieš vienkārši uzņēmēji- tirgotāji, kuri ticēja, ka CHD ražo drošus un kvalitatīvus kases aparātus, bet VID sertifikācijai var uzticēties.



Ja šo lasīs VID, tad esmu gatavs pateikt to publsiki: noteikti ar šo situāciju nesamierināšos. Jau tuvākajā laikā rīkošos, jo uzskatu VID rīcību par nesamērīgu. Savukārt citi uzņēmēji: esiet gatavi, jo drīzumā var gaidīt VID sirojot arī pie jums!" raksta Mārtiņš.