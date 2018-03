Nesmuki! Tukuma slimnīcā pēc pacienta nāves pazūd svarīgas lietas

Tuvinieki pauž sašutumu, ka pēc radinieka nāves Tukuma slimnīcā bez pēdām pazudušas nelaiķa personīgās lietas, vēsta raidījums "Bez Tabu".

Meita Līga stāsta, ka bezvēsts pazudis telefons, pase un 60 eiro. Slimnīcas pārstāvji apgalvojuši, ka neko nezinot un slimnīcā neesot ne telefona, ne naudas, ne pases, vēsta raidījums.

Slimnīca norāda, ka atbildību par notikušo neuzņemas.

Valsts veselības inspekcija norāda, ka normatīvajos aktos neesot atrunāts, vai ārstniecības iestādei jāuzņemas atbildība par pacientu personīgajām mantām, to nosakot katra slimnīca savos iekšējās kārtības noteikumos.

Raidījumam “Bez Tabu” slimnīcas vadība paziņo, ka Līgas tēta telefons tomēr ir atradies. Līga pārsteigta, ka no raidījuma žurnālistiem to uzzina, jo no slimnīcas neviens viņu par to neesot informējis.