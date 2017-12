Palīdzēsim: Uguns noposta visu, ģimene palikusi pilnīgi bez nekā

"Kad paši sēžam siltā, mājīgā un omulīgā istabā, ēdam mandarīnus un skatāmies TV, tad tai pat laikā kādam ir dzīves uzlikts pārbaudījums- sākt visu no sākuma!

Vivita Kalniņa

Kāda liepājnieku ģimenīte ir palikusi pilnīgi bez nekā! Vien tas kas mugurā, mammas rokassomiņa,meitas mugursoma, dēlam nepieciešamās lietas treniņam ir "lietas,, kuras vēl palikušas tās kas atgādinās par pagātni, viss pārējais ir jāgādā jauns!

27. decembrī pilnībā izdega neliels divistabu dzīvoklītis, kurā dzīvoja mamma ar diviem bērniem-10.gadus vecu meitiņu un 13.gadus vecu dēlu! Ugunsgrēks izcēlies pēc tam, kad mamma devusies uz darbiņu, bet dēls uz treniņu. Negaidīta zvans mammai uz darbu: "Jums deg dzīvoklis!" Ir sagrāvis visu, kas līdz šim tika veidots! Ģimenei ir nepieciešams teju viss- tomēr patreiz visvairāk dzīvesvieta- jo lai sāktu veidot visu no sākuma ir nepieciešama vieta, kur to sākt!!!! Griežamies pie jums mīļie Liepājnieki- varbūt tieši Tev patreiz ir tukš dzīvoklītis, kur ģimene var dzīvot kaut uz laiku līdz nokārtojas patstāvīgās dzīvesvietas "jautājums."

Vivita Kalniņa

Māmiņai dzīvoklis palicis mantojumā no savas mammas tāpēc ļoti, ļoti cer to atjaunot- lai gan tam ir nepieciešami milzu līdzekļi un tieši jūsu atbalsts- tāpēc varbūt Tu esi celtnieks/ būvnieks vai vnk cilvēks, kurš prot remontdarbus un ir gatavs palīdzēt saprast no kura gala un vai maz vispār ir iespējams dzīvokli atjaunot- tad lūdzu raksti Vivita Kalniņavai @Edgars Kalniņš ! Ir protams iespēja ģimenei palīdzēt finansiāli- labdarības biedrība "Palīdzēsim viena otram" reģ.nr 40008260372, Swedbanka LV56HABA0551043462769 ar norādi "ugunsgrēkam!" Paldies jums jau tagad, jo zinu ka kopā mēs varam tik daudz.... noteikti sekos informācija par to, kā un kas vēl nepieciešams ģimenei- bet visupirms jātiek galā ar dzīvesvietu!!!!" raksta Vivita.

Vivita Kalniņa