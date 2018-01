"Drauga Spārna" ēkas draud nojaukt: Nezinam, kas rīt sagaida 200 putnus

Putnu draugu organizācija "Drauga Spārns" publicējis satraucošu paziņojumu - Jūrmalas dome liek pamest īpašumu un nevēlas dot laiku, lai slimajiem putniem atrast jaunu novietni.

"Mīļie putnu atbalstītāji un draugi! Arī šoreiz vēršamies pie Jums pēc palīdzības un atbalsta, jo Jūrmalas Domes un Būvvaldes noraidošas attieksmes dēļ nezinām, kas rīt sagaida 200 savvaļas putnus, kas šobrīd atrodas mūsu aprūpē...

Pirms pašvaldību vēlēšanām medijos vairākkārt izskanējušā solītā atbalsta vietā no Domes neesam saņēmuši neko - vien atteikumu pagarināt putnu ēku nojaukšanas termiņu. Neskatoties uz to, ka ir ziemas vidus un putnus pagaidām pārvietot nav kur - Jūrmalas Dome termiņa pagarinājumu atsaka un uzstāj, ka mums 5. janvārī ir jānojauc voljeri, kuros šobrīd mīt vairāk nekā 200 nelaimē nonākušo savvaļas putnu.

Pagājušajā gada Dome, stādot vienas privātpersonas sūdzību augstāk par dzīvu radību tiesībām pēc dzīvības un palīdzības, dažādos veidos centās panākt, lai Drauga Spārns putnu rehabilitācijas darbs, ko ilgus gadus veicam Jūrmalā tiktu apturēts: un mums putni ir jāpārceļ uz citu vietu.

Un ko mēs šobrīd Domei lūdzam - vai finansiālo atbalstu, jaunu vietu, uz kuru tos pārcelt? Ar Dieva palīdzību, risinājumu esam atraduši paši. Mēs vienīgi lūdzam 5 mēnešus laika, lai turpinātu darīt savu darbu mums piederošajā īpašumā Jūrmalā, ko par saviem līdzekļiem gadu gaitā esam izveidojuši un putnu vajadzībām pielāgojuši, un kurā jau astoto gadu sniedzam palīdzību nelaimē nonākušiem putniem - arī lielam skaitam Jūrmalas putnu (kas ir Domes pienākums).

Un lai mierīgi, putniem neciešot, varētu pārcelties uz jauno vietu. Šim mērķim lūdzam laiku līdz 30. jūnijam. Bet ari to mums ir liegts saņemt. Dome ne tikai mums šo gadu laika nav sniegusi nekādu palīdzību, kas pienākas pēc likuma, (tikai pēdējos gados palielinājusi nodokļos maksājamo summu) bet tagad pieprasa mums no vietas, ko 8 gadus saucām par savam mājām, ar putniem izvākties - ātri, vēl ātrāk...

Pirmajā notikumu “sērijā”, kad putnu voljeri bija jānojauc pagājušā gada 1. jūnijā, tikai pateicoties lielajam sabiedrības atbalstam un vairāk nekā 3000 savāktajiem parakstiem, Dome visbeidzot iedeva nojaukšanas pagarinājumu - gan tikai uz pusgadu (līdz 2018. gada 5. janvārim), telefoniski solot arī tālāk to pagarināt saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu

Dabas aizsardzības pārvalde, saprotot reālo situāciju, t.i. ka nav iespējams tik īsā laikā uzbūvēt citu atbilstošu vietu, kur putniem tiktu nodrošinātas fiziskās un psiholoģiskās vajadzības un vēl putnus pārvietot, ir pagarinājusi putnu pārcelšanas terminu līdz 2018. gada 1. jūnijam. Taču Domei, diemžēl, šāda sapratnes pilna attieksme nav iespejama, neskatoties uz to ka tā joprojām nenodrošina likumā noteikto palīdzību nelaimē nonākušiem putniem savā administratīvajā teritorijā. (Dzīvnieku aizsardzības likums 39. Pants nosaka, ka “vietējas pašvaldības izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvokli nonākušus savvaļas dzīvniekus (un putnus) vai slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi”.) Tā vietā šo darbu jau astoto gadu veicam mēs, pretī par to neprasot un nesaņemot no Domes neko.

Toreiz, pirms pašvaldību vēlēšanām, Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu putnu pārcelšanas termiņu pagarināt uz pusgadu, Dome izmantoja ka ieganstu, lai iedotu būvju nojaukšanas pagarinājumu, kuru iepriekš mums vairākkārt bija atteikusi un kuru reāli iedeva tikai tāpēc, ka bija neskaitāmi saniknoti putnu draugu e-pasti Domes pasta kastītē un atsauces lielākajos medijos. Tagad velēšanas netuvojas un tāpēc šis pats leģitīmais “iemesls” kāpēc bija iespējams pagarinājumu iedot, šoreiz, bez velēšanu faktora, acīmredzot ir nederīgs. Tāpat kā fakts, ka ārā ir ziema un, ka 200 putniem šobrīd citur nav kur palikt. Pie tam Būvvalde savu lēmumu novilcināja līdz pēdējam, nevis atbildēja mums noteiktajā 30 dienu laikā, un līdz ar to, šis lēmums mums tapa zināms tikai šonedēļ.

Dome risinājumu šai situācijai nav ieinteresēta rast, tāpat kā finansiālu atbalstu putnu pārvietošanai, ko medijos solīja, vai jaunās vietas paātrinātai būvēšanai, lai putnus varētu pārcelt tik īsā laika, ka Dome pieprasa. Tie ir vairāki simti putnu, katrs ar savām, sugai specifiskam vajadzībām, nevis kastes vai priekšmeti, kuri var pazust uz burvja mājienu vai vienkārši sasitot plaukstas. Ņemot vērā to, ka jaunā vieta mums jāuzceļ pašu spēkiem un par pašu līdzekļiem, bet, lai varētu pārcelties, nepieciešams nodrošināt putniem apstākļus katras sugas putnu emocionālajai un fiziskajai labklājībai, tas ir pietiekami sarežģīts un laikietilpīgs uzdevums.

Tāpēc tagad nezinām kas mūs gaida rīt - vai atkal policija, paskaidrojumi, zvani no prokuratūras, varbūt šoreiz tikai sods? Bet par ko? Par to, ka pēc labākās gribas un ar pašu spēkiem jau astoto gadu darām un turpinām darīt Dieva doto pienākumu palīdzēt nelaimē nonākušiem Latvijas putniem, kuriem citādi netiks palīdzēts, jo mūsu valstī šobrīd reāli to neveic neviens cits, un bez kā neskaitāmi putni, kas ir saņēmuši palīdzību un atgriezušies dabā, būtu aizgājuši bojā.

Lielākā daļa no šiem putniem, kas atrodas Drauga Spārns aprūpē, ir nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī cilvēku vainas dēļ un ir pelnījuši saņemt palīdzību un līdzjūtīgu attieksmi, nevis tikt atstāti likteņa varā. Daudzi putni joprojām ir rehabilitācijas vai ārstēšanas procesā, citi jau ir atveseļojušies un gaida pavasari un piemērotus laikapstākļus, lai atkal atgrieztos brīvībā. Kas tagad būs ar visiem šiem 200 un vairāk putniem, kam tagad no 5. janvāra pēc Domes lēmuma būtu jāpaliek uz ielas?

Ticam, ka Dievs mūs arī tagad neatstās, kā Viņš nekad mūs nav atstājis... ceram, ka Jūs arī šoreiz būsiet kopā ar mums šajā netaisnīgajā cīņā... ka putni arī šoreiz Latvijā nepaliks vieni..." vēsta purnu draugu ieraksts.