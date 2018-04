Skolotāja atzīst, ka savaldzinājusi 14 gadus veco audzēkni, beigās ieņemot no viņa bērnu

2012.gadā Ohaio štata ASV skolotāja sāka pavedināt vienu no saviem audzēkņiem, līdz pērn viss beidzies ar to, ka viņa dzemdējusi no viņa bērnu.

Sākotnēji Laura Linna Krosa savu 14 gadus veco audzēkni aicinājusi pie sevis uz mājām, viņa vecākiem skaidrojot, ka tur veiks papildus nodarbība mācībās. Vēlāk jau pedagoģei pat kaut kā izdevies panākt, ka zēns var palikt pie viņas pa nakti... Vien 2017.gadā, pēc ilgstošas, protams nelikumīgo, attiecību slēpšanas, kļuva zināms, ka Krosa no puikas ieņēmusi un dzemdējusi bērnu. Viss ātri vien nonāca līdz tiesai, kur sieviete saņēma smagas apsūdzības, līdz visbeidzot pati atzinās par visu notikušo. Tagad viņai draud cietumsods.