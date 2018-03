Rīgā notver vīriešus, kuri, apmānot seniorus, ielauzās dzīvokļos

Pagājušonedēļ Valsts policija, veicot virkni izmeklēšanas pasākumu, aizturēja divus vīriešus, kuri tiek turēti aizdomās par divām Rīgā, Brasā, izdarītām laupīšanām no dzīvokļiem. Abi ļaundari kopā, izmantojot sirmgalvju uzticību, bija iekļuvuši dzīvokļos, nodarījuši viņiem miesas bojājumus un iznesuši no dzīvokļiem naudu un vērtīgas mantas. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neielaist savā īpašumā nepazīstamas personas, nepārliecinoties par to identitāti.

2018. gada 28. februārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Brasas iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par 1943. gadā dzimušas sievietes dzīvokļa aplaupīšanu. Divas nenoskaidrotas personas dienas laikā bija zvanījušas pie sirmgalves namdurvīm, pēc kā viņa, nepārliecinoties par personu identitāti, ielaida vīriešus dzīvoklī. Vīrieši, nodarot miesas bojājumus, no dzīvokļa iznesa aptuveni 150 eiro, datoru un monitoru. Šā gada 7. martā Rīgas Brasas iecirknī tika saņemta informācija un uzsākts vēl viens kriminālprocess par laupīšanu iekļūstot dzīvoklī. Šoreiz cietušais bija 1935. gadā dzimis vīrietis, kurš, nepārliecinoties par personu identitāti, savā dzīvoklī ielaida divus svešiniekus, kuri bija uzdevušies par kāda zināma uzņēmuma darbiniekiem. Nodarot miesas bojājumus, vīrieši saimniekam nolaupīja aptuveni 200 eiro, fotoaparātu un citas mantas. Rīgas Brasas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti veica virkni operatīvo pasākumu un mērķtiecīga darba rezultātā tika noskaidrotas personas, kuras izdarījušas abus noziegumus. 7. martā likumsargi aizturēja abus aizdomās turētos vīriešus, kuri dzimuši 1980. un 1978. gadā. Abi aizdomās turētie jau iepriekš sodīti par zādzībām. Vecākais no viņiem ir iepriekš sodīts arī par narkotisko vielu lietošanu. Šobrīd turpinās izmeklēšana abos kriminālprocesos, kas uzsākti pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas - par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās un ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Policisti ir atguvuši daļu no zagtajām mantām - fotoaparātu, kas aizturēšanas brīdī atradās pie viena no aizdomās turētajiem, kā arī datora monitoru, ko garnadži bija ieķīlājuši lombardā. Policija strādā, lai atgūtu arī pārējās zagtās mantas. Tiesa abiem aizdomās turētajiem ir piemērojuši drošības līdzekli apcietinājumu. Par laimi, cietušie uzbrukumos nav stipri cietuši. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nelaist dzīvoklī nepazīstamas personas, nepārliecinoties par to identitāti. Lai pārliecinātos par to, vai cilvēks tik tiešām ir tas, par ko uzdodas, vienmēr jālūdz uzrādīt dokumentus un, ja nepieciešams, jāsazinās ar konkrēto iestādi. Tāpat aicināti atsaukties arī citi, kuri cietuši no šādām noziedzīgām darbībām. Informēt policiju iespējams zvanot pa tālruni 67030630 vai 110, vai arī vēršoties ar iesniegumu Rīgas Brasas iecirknī Rīgā, Klijānu ielā 4.