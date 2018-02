Pēc Valērija nāves viņa meitas Irina Maligina un Nika Saveļjeva ir pārtraukušas normālu ģimenes locekļu komunikāciju, kas iepriekš eksistēja. Es nesauktu ne par normālu komunicēšanu, ne cilvēcīgu attieksmi no vecāko meitu puses to, ka, izmantojot manu emocionālo stāvokli, tiku faktiski izlikta uz ielas no mūsu ģimenes dzīvesvietas bez mantām, drēbēm, saviem un mana bērna personiskajiem dokumentiem.